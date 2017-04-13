«Реал Мадрид» добился волевой победы против «Баварии» на выезде

«Реал Мадрид» приблизился к полуфиналу Лиги Чемпионов, обыграв мюнхенскую «Баварию» (1:2) на «Альянц Арена» благодаря дублю Криштиану Роналду. Главным героем матча стал Мануэль Нойер с его сенсационными сейвами, а антигероем – Хави Мартинес, который оставил «Баварию» в меньшинстве.

Действующие чемпионы Европы не только обыграли одну из самых сильных команд старого континента, но и имели возможность разгромить соперника после удаления Хави Мартинеса. Второй тайм был полностью за «Реалом», который сначала сравнял счет, а потом прижал немцев в штрафной, не прекращая свои атаки. Только невероятные сейвы Мануэля Нойера спасли «Баварию» от разгрома в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Матч начался не самым удачным образом для «сливочных», которые пережили свои худшие моменты в первые полчаса встречи. Действия Рибери и Роббена привнесли активность в игру «Баварии», которая оценивала силу защиты «Реала» с первых минут. На 25-й минуте после очередного углового Артуро Видалю удалось открыть счет, забив «Мадриду» так, как предпочитает забивать сам «Мадрид».

Центр поля полностью принадлежал «Баварии», и ни Каземиро, ни Модрич не могли ничего противопоставить сопернику. У немцев было достаточно опасных моментов в первом тайме, чтобы уйти на перерыв с разгромным счетом, а перед самым уходом в раздевалку «Бавария» упустила отличную возможность удвоить счет. Судья ошибочно назначил пенальти за игру рукой Карвахаля, который оставил мяч грудью, однако Видаль не смог реализовать удар.

Во втором тайме сценарий матча изменился, поскольку «Бавария» внезапно забыла о своих атакующих способностях, а подопечные Зидана быстро взяли игру под свой контроль. Уже на 47-й минуте Роналду сравнял счет после паса Карвахаля, а на 61-й минуте Хави Мартинес получил вторую карточку за фол на португальце, тем самым оставив свою команду в меньшинстве.

После удаления «Реал» окончательно прижал «Баварию» в штрафной, бросив все силы на второй гол. Криштиану удалось удвоить счет на 77-й минуте, однако остальные попытки «сливочных» увеличить счет не привели к успеху. Рамосу удалось отправить мяч в ворота головой, но судья правильно отменил гол из-за положения вне игры. Однако у «Баварии» еще остается шанс отыграться во второй встрече на следующей неделе на «Сантьяго Бернабеу».

«Бавария» – «Реал Мадрид» 1:2

Голы: 1:0 – 25' Видаль, 1:1 – 47' Роналду, 1:2 – 77' Роналду.

«Бавария»: Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алькантара, Хаби Алонсо (Бернат, 64'), Роббен, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 65'), Мюллер (Коман, 81').

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич (Ковачич, 90'), Каземиро, Кроос, Бэйл (Асенсио, 59'), Бензема (Хамес, 83'), Роналду.

Удаление: Мартинес 61'.