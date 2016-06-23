«Реал Мадрид» – чемпион баскетбольной Лиги

Второй год подряд баскетбольный «Реал Мадрид» стал чемпионом Лиги Эндеса на своей площадке против «Барселоны» (91:84). Команда Пабло Ласо победила в финальной серии плей-офф со счетом 3:1 и завоевала 33-ю баскетбольную лигу.

Для баскетбольного «Реала» это второй кубок в сезоне после завоеванного в феврале Кубка Короля. Несмотря на то, что «Барсе» удалось выиграть первый матч серии у себя дома, «Мадрид» в итоге отыгрался до победы за следующие три матча, сняв с себя необходимость играть пятый решающий матч.

«Барселона», как и в прошлом году, провела достаточно нестабильный плей-офф после хорошего сезона, а «Мадрид» показал сильную командную игру и отличные индивидуальные способности. Лучшим игроком матча был назван Серхио Льюль, который заработал 21 очко для своей команды в финальном матче.