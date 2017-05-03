«Реал Мадрид» близок ко второму финалу Лиги Чемпионов подряд

Дерби на «Бернабеу» прошло в особенный и праздничный день для Автономной области Мадрида, чьи главные команды боролись за выход в финал Лиги Чемпионов в Кардиффе. Через неделю «Атлетико» предстоит совершить почти невозможное, чтобы отыграться против «Реала» на «Кальдероне».

Главным героем матча вновь стал Криштиану Роналду, который на предыдущей стадии оформил пять голов в ворота «Баварии». «Мадрид» начал прессинговать соперника с первых минут и в течение почти всего матча не давал «Атлетико» показывать свою игру. Подопечные Зидана немного расслабились после первого гола, после которого у «Атлетико» было несколько отличных моментов, чтобы сравнять счет.

Сейв Наваса после выхода Гамейро один на один стал ключевым в матче, который мог бы пойти по другому сценарию при счете 1:1. Однако «Реал» сумел сохранить преимущество перед перерывом, а во втором тайме с новыми силами пошел в атаку, зажав «Атлетико» на его стороне поля.

Во втором тайме благодаря постоянным атакам Криштаину удалось оформить еще два гола в ворота Облака, хотя при третьем голе рассыпавшийся «Атлетико» оставил португальца одного в штрафной перед воротами. Единственным неприятным моментом для команды Зидана стала травма Дани Карвахаля в конце первого тайма, однако Начо с успехом заменил своего товарища на фланге.

«Реал Мадрид» – «Атлетико» 3:0

Голы: 1:0 – 10' Роналду, 2:0 – 73' Роналду, 3:0 – 86' Роналду.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль (Начо, 46'), Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 68'), Бензема (Васкес, 77'), Роналду.

«Атлетико»: Облак, Люка Эрнандес, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Гайтан, 58'), Феррейра Карраско (Корреа, 68'), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57').