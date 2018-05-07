«Реал» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

"Барселона" со счетом 2:2 сыграла вничью с мадридским "Реалом" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

Счет в матче на 10-й минуте открыл уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес, на 14-й минуте португальский форвард гостей Криштиану Роналду сравнял счет. На третьей компенсированной минуте к первому тайму судья удалил полузащитник хозяев Серджи Роберто за неспортивное поведение.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси вывел свою команду вперед на 52-й минуте. Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл забил гол на 72-й минуте, установив окончательный счет.

"Барселона" ранее обеспечила себе победу в чемпионате. Команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 87 очков в 35 матчах. "Реал" занимает третье место (72 очка). На второй позиции располагается мадридский "Атлетико" (75 очков после 36 игр).

Источник: ТАСС