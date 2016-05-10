«Реал» и «Атлетико» получат по 20 тыс. билетов на финал Лиги Чемпионов

После дополнительных обсуждений УЕФА решила выделить «Реалу» и «Атлетико» по 20 тысяч билетов на финал Лиги Чемпионов, который пройдет 28 мая в Милане. Остальные билеты были проданы нейтральным болельщикам или остались в распоряжении УЕФА.

УЕФА выставила на продажу билеты еще 1 марта, и все шесть тысяч мест были распроданы в течение нескольких часов. Из 71500 доступных билетов на «Сан-Сиро» по 20 тысяч получили финалисты «Атлетико» и «Реала», 6 тысяч были проданы нейтральным болельщикам, а 25 500 билетов остались в распоряжении УЕФА, национальных федерации, спонсоров и прессы.

Цены на билеты варьируются от 70 евро за самых дешевые билеты и 440 – самые дорогие. Также есть билеты за 160 и 320 евро и доступен молодежный пакет за 140, в который входят два билета второй категории (320 евро в первоначальной цене) для одного взрослого и одного ребенка до 14 лет.