Рафаэль Надаль вышел в свой сотый финал в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Мастерс-1000 в Монте-Карло, обыграв на предпоследней стадии турнира британца Энди Маррея. Матч, который длился 2 часа и 43 минуты, завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:2.

Надаль был сконцентрирован на игре с первых минут, однако из-за нескольких ошибок первый сет удалось выиграть Маррею. Это не выбило испанца из колеи, поскольку на грунте Надаль продолжает быть одним из лучших теннисистов в мире. Продемонстрировав свою игру, Надаль выиграл следующие два сета, чтобы выйти в сотый финал в своей карьере.

Надаль, который занимает пятую строчку рейтинга АТР, записал на свой счет четыре брейка и два эйса, сделав также две ошибки при подаче. Вторая ракетка мира Энди Маррей совершил четыре эйса, две двойные ошибки и три раза брал подачу соперника. В личных противостояниях Надаль лидирует со счетом 17:6.

В финале турнира в Монте-Карло Рафаэль Надаль встретится с французом Гаэлем Монфисом.