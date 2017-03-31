Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Мастерс-1000, который проходит в Майами, обыграв американца Джека Сока в матче ¼ финала. Встреча длилась 1 час и 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Надаль, выходивший уже четыре раза в финал турнира в Майами, провел отличную встречу, особенно первый сет, в котором почти не дал сопернику возможности проявить себя. Во втором сете американец доставил больше проблем, однако после хорошего начала быстро сдал позиции перед напором седьмой ракетки мира.

В этом матче Надаль записал на свой счет два эйса, одну ошибку при подаче и четыре брейк-пойнта, а 24-летний Сок сделал один брейк, два эйса и две двойные ошибки. Это была третья встреча теннисистов, и американцу еще ни разу не удалось обыграть Надаля.

В полуфинале второго Мастерс-1000 сезона Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который обыграл четвертую ракетку мира Кеи Нишикори.