Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Австралии

Девятая ракетка мира Рафаэль Надаль добился сложнейшей победы в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, где он встретился с болгарином Григором Димитровым. Матч, который длился 4 часа и 56 минут, завершился со счетом 6:3, 5:7, 7:6(5), 6:7(4), 6:4.

Таким образом, Надаль возвращается в финал Большого шлема три года спустя после турнира Ролан Гаррос в 2014 году. Испанец выдержал напряженную пятичасовую борьбу против соперника, который продемонстрировал высокий уровень игры во всех сетах, кроме первого.

Для того, чтобы добиться путевки в финал, Надалю пришлось продемонстрировать свою игру, которая стала лучше по сравнению с прошлыми годами. Если на предыдущих этапах турнира в Австралии испанец уже показывал высокий уровень, то встреча с Димитровым стала настоящим испытанием для игрока перед финальным экзаменом.

На этот раз ни физическая форма, ни психологическое состояние не подвели 30-летнего испанского теннисиста, который в полуфинале записал на свой счет восемь эйсов, пять брейк-пойнтов и три ошибки на подаче. Димитров, в свою очередь, сделал четыре брейка, пять двойных ошибок и 20 раз подал навылет.

В финале Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль встретится со своим другом и давним соперником швейцарцем Роджером Федерером. Для игроков этот финал станет девятым против друг друга – последний раз они встречались в финале Ролан Гаррос в 2011, где Надаль победил со счетом 7:5, 7:6(3), 5:7, 6:1.