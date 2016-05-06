Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал четвертьфиналистом «Мастерс», которые проходят в Мадриде. За 1 час и 10 минут Надаль обыграл американского теннисиста Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2.

Испанец выиграл 12-й матч подряд, хотя начало игры с Куэрри не предвещало ничего хорошего. Американец вел в счете 3:0, когда Надаль взял себя в руки и отыгрался до победы, воспользовавшись ошибками соперника. После победы в турнирах в Монте-Карло и Барселоне такое начало матча удивило зрителей, однако постепенно Надаль начал возвращаться в игру.

С помощью болельщиков, которые в большинстве поддерживали испанца, Надаль вошел в ритм и уже не позволял Куэрри навязывать свою игру. Рафа обыграл соперника в обычном режиме и не был вынужден показывать высокий уровень игры.

Пятая ракетка мира Надаль выполнил пять брейк-пойнтов и сделал одну подачу навылет. Куэрри, в свою очередь, записал на свой счет девять эйсов, два брейка и две двойные ошибки. Теннисисты встречались на корте четыре раза, и американцу еще ни разу не удавалось обыграть Рафаэля.

В четвертьфинале Mutua Madrid Open Рафаэль Надаль встретится с португальцем Жоао Соусой.