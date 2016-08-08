Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/16 финала Олимпийских игр, обыграв аргентинца Федерико Дельбониса в двух сетах. Матч, который длился 1 час и 26 минут, завершился со счетом 6/2, 6/1.

Пятая ракетка мира Надаль записал на свой счет шесть брейк-поинтов и сделал две двойные ошибки. Кроме того, испанец не сделал ни одной подачи навылет и совершил 15 невынужденных ошибок. В личных встречах Надаль продолжает лидировать со счетом 3:0.

В следующем туре на Олимпийских играх Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Андреасом Саппи.