Рафаэль Надаль выиграл турнир в Барселоне

В это воскресенье испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз выиграл турнир Barcelona Open Banc Sabadell. В финале турнира, который продолжался всего полтора часа, Надаль обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:1.

Десятикратный чемпион турнира в Барселоне выдержал сопротивление соперника в первом сете и разгромил Тима во втором, в котором австрийцу удалось ухватить всего один гейм. Тим, который в полуфинале против Маррея проиграл свой первый сет на этом турнире, в этот раз не смог вывести игру против Надаля на третий сет.

В финале турнира в Барселоне пятая ракетка мира Рафаэль Надаль сделал три брейка и совершил одну подачу навылет. Его соперник, девятый в мировой классификации, записал на свой счет четыре эйса. В личных встречах испанец ведет со счетом 3:1.