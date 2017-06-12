Рафаэль Надаль в десятый раз завоевал Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в десятый раз в истории стал чемпионом Открытого чемпионата Франции - второго турнира категории Большого шлема в сезоне. В финале испанец разгромил швейцарца Стэна Вавринку (6:2, 6:3, 6:1), выиграв пятнадцатый Большой шлем в своей карьере.

За весь турнир Надаль не проиграл ни одного сета и добился того, чего ещё не удавалось достичь ни одному великому теннисисту в истории Открытой эры: выиграть в десятый раз один и тот же "мэйджор" (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2017). Теперь всего три "мэйджора" отделяют Надаля от рекордсмена в этом отношении Роджера Федерера, который выиграл 18 турниров такой категории.

Надаль не лучшим образом начал встречу и первое время игра казалась равной, однако уже скоро на корте остался всего один игрок, который продемонстрировал лучшую игру на этом турнире. У Вавринки не было шансов найти противоядие про такого Надаля, которого не зря называют "Королём грунта".

За 2 часа и 6 минут Рафаэль Надаль записал на свой счёт четыре эйса, шесть брейков и ни одной ошибки при подаче. В личных встречах между теннисистами Рафаэль ведёт с большим отрывом со счётом 16:3. Эта победа принесла испанцу 2000 рейтинговых очков, которые помогут подняться на второе место в мировом рейтинге АТР.