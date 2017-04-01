Рафаэль Надаль сыграет в финале турнира в Майами с Федерером

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в свой пятый финал турнира в Майами – второго Мастерс-1000 в сезоне. Встреча с итальянским теннисистом Фабио Фоньини продлилась всего 1 час и 30 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5.

Надаль встретился со своим старым знакомым, который представлял особую сложность во время «психологической травмы» испанца в 2015 году, в особенности после тяжелого поражения на US Open. На этот раз Фоньини не показал сильной игры, хотя дал бой Надалю во втором сете.

За время этого матча седьмая ракетка мира Надаль записал на свой счет шесть эйсов и три брейка, а Фоньини – шесть двойных ошибок. В личных встречах испанец по-прежнему ведет со счетом 8:3. В финале турнира в Майами Надаль встретится со швейцарцем Роджером Федерером, который в полуфинале обыграл австралийца Ника Киргиоса.