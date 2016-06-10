Рафаэль Надаль пропустит Уимблдон из-за травмы запястья

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил в социальных сетях, что не сможет принять участие в турнире Уимблдон в этом году из-за травмы запястья. Напомним, что эта травма вынудила испанца сняться с Ролан Гаррос уже после третьего круга.

«Я бы хотел сообщить, что после консультации с врачом и результатов последнего медицинского обследования я принял решение пропустить турнир Уимблдон в этом году», – написал Надаль на своей странице Facebook.

«Как вы можете представить, это печальное решение, но травма запястья, полученная на Ролан Гаррос, требует времени для восстановления», – добавил он. Главной целью Надаля в этом году остаются Олимпийские игры в Рио-де-Жайнеро, которые пройдут в августе.