Рафаэль Надаль попрощался с Уимблдоном

Испанский теннисист Рафаэль Надаль попрощался с мечтой выиграть Уимблдон в очередной раз, вылетев в 1/8 финале третьего Большого Шлема сезона. Матч против люксембуржца Жиля Мюллера, который продлился 4 часа и 47 минут, завершился со счетом 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15.

Исход встречи решился в последнем, пятом сете, который продлился более двух часов. Надаль провел неплохой матч, однако Мюллер полностью заслужил эту победу, обыграв испанца на Уимблдоне во второй раз за двенадцать лет.

За почти пять часов Надаль сделал 23 подачи навылет, два брейк-пойнта и две двойные ошибки. Жиль, в свою очередь, записал на свой счет 30 эйсов, три брейка и 10 ошибок на подаче. В личных встречах испанец по-прежнему ведет со счетом 5:2.