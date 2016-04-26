Рафаэль Надаль подал в суд на экс-министра спорта Франции

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подал иск за клевету во французский суд на бывшего министра здоровья и спорта Франции Розелин Башло. Напомним, что некоторое время назад Башло уверенно сообщила, что Надаль употреблял допинг.

В начале марта Розелин Башло заявила, что Надаль приостановил выступления на семь месяцев в 2012 году из-за проблем с результатами допинг-контроля. «Мы знаем, что та травма Надаля, которая вынудила его пропустить семь месяцев, была связана с положительным результатом допинг-контроля», – сообщила Башло.

«Я хочу защитить свой имидж и те ценности, которых я придерживаюсь всю свою карьеру. Я хотел бы, чтобы за такими безосновательными обвинениями против спортсменов в прессе следовало наказание. Если я выиграю дело, то компенсация будет передана в один из французских фондов», – заявил Надаль после подачи иска.