Рафаэль Надаль обыграл Жиля Мюллера в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не без сложностей вышел в третий тур турнира в категории Мастерс-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе (США). В матче второго тура испанец обыграл Жиля Мюллера из Люксембурга со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

У трехкратного победителя Индиан-Уэллс получился не самый простой дебют в турнире 2016 года, поскольку подготовка на грунтовом корте дала плохие результаты. Во втором сете Надаль дал возможность своему сопернику отыграться, однако испанец вовремя собрался и отреагировал для достижения победы.

За 2 часа и 11 минут Надаль записал на свой счет четыре брейка, один эйс и сделал две ошибки при подаче. В личных встречах испанец лидирует со счетом 4:1. В следующем туре в Индиан-Уэллесе Рафаэль Надаль встретится со своим соотечественником Фернандо Вердаско.