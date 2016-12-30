Рафаэль Надаль обыграл Томаша Бердыха на выставочном турнире в Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл 10-ю ракетку мира чеха Томаша Бердыха на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Матч длился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 6:0, 6:4.

Несмотря на товарищеский характер матча, Надаль показал неплохой теннис, играя агрессивно и делая отличные подачи. Это турнир послужит хорошей подготовкой для испанца перед началом сезона в Австралии уже в январе. В полуфинале турнира в Абу-Даби Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

После матча Надаль признался, что это игра стала хорошим началом сезона после длительного отсутствия из-за травмы. В последний раз испанец выходил на корт почти три месяца назад в турнире Мастерс-1000 в Шанхае против серба Виктора Троицки.

«Я очень рад вернуться на корт и сейчас чувствую себя полностью здоровым и готовым к победам. У меня отличные воспоминания о прошлогодних победах на этом турнире, надеюсь, и в этом году все будет хорошо. Кроме того, я получу прекрасную игровую практику», – сообщил Надаль несколько дней назад.