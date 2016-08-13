Рафаэль Надаль и Марк Лопес стали олимпийскими чемпионами

Испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Марк Лопес завоевали золото в парном разряде, обыграв в финале румынов Флорина Мерджу и Хорию Текэу. Матч, который длился 2 часа и 26 минут, завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:4.

Марк и Рафа, которые являются друзьями и вне корта, воплотили в реальность свою мечту о победе в парном турнире. Без подготовки и после травмы запястья Надаль вновь добился успеха и принёс Испании пятую медаль на этих Олимпийских играх в Рио-де-Жайнеро.

Испанцы начали матч в доминирующем положении, однако Мерджу и Текэу смогли вернуться в игру во втором сете. Третий сет стал настоящей войной за золото, и румыны не сдавались до самого конца. На двоих Марк и Рафа реализовали четыре брейк-пойнта и совершили одну ошибку на подаче.

Таким образом, Рафаэль Надаль становится вторым теннисистом в истории этого спорта, которому удалось выиграть две золотые медали. Первым это сделал Николас Массу в Афинах в 2004 году.