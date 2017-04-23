Рафаэль Надаль и Альберт Рамос сыграют в финале турнира в Монте-Карло

Это четвертый финал Мастерс для Надаля в этом сезоне, однако в предыдущих трех не удалось добиться победы. Шесть геймов длилось сопротивление бельгийца, которому не хватило сил на Надаля после победы над Новаком Джоковичем в четвертьфинале. Испанец воспользовался судейской ошибкой в первом сете, после которой Гоффин опустил руки и прекратил борьбу.

За 1 час и 29 минут матча Надаль записал на свой счет четыре эйса, пять брейк-пойнтов и не совершил ни одной ошибки при подаче. 13-я ракетка мира Гоффин, в свою очередь, выполнил один эйс и реализовал один брейк-пойнт.