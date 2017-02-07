Прокуратура просит семь месяцев тюрьмы для футболиста Лукаса Эрнандеса

Прокуратура требует семь месяцев лишения свободы для футболиста «Атлетико» Лукаса Эрнандеса и шесть месяцев – для его девушки Лоренте в связи с обвинением в домашнем насилии.

Напомним, что 3 февраля 20-летний защитник был арестован в состоянии алкогольного опьянения по обвинению в избиении своей девушки Лоренте, которая в ту же ночь была доставлена на скорой в больницу. Лоренте, в свою очередь, обвиняется в нападении на футболиста, и обвинение требует для нее шесть месяцев лишения свободы.

Игрок был отпущен через несколько часов после задержания, однако в понедельник состоялось судебное заседание по делу. На данный момент футболисту и его девушке запрещено приближаться к друг другу ближе чем на 500 в течение двух лет и контактировать любыми другими способами.