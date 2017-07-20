Президент RFEF Вильяр арестован по обвинению в коррупции

Президент Королевской Испанской футбольной Федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр был арестован в этот вторник по обвинению в коррупции и хищении более 45 миллионов евро, сообщают испанские СМИ.

Вильяр и его сын Горка были арестованы в результате антикоррупционного рейда. Арестованные обвиняются в коррупции, хищении 45 миллионов евро и фальсификации документов при организации международных матчей. Напомним, что в мае Вильяр был избран президентом Федерации в восьмой раз подряд и также исполнял обязанности президента УЕФА во время отстранения Мишеля Платини.

Интересно отметить, что ранее Вильяр обвинялся в превышении полномочий, злоупотреблении служебными полномочиями и финансовых махинациях при распределении доходов фифа. Однако во время последнего расследования чиновников ФИФА испанцу удалось сохранить своё место и даже продвинуться по должности.