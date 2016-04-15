Полуфинал Лиги Европы: "Севилья" –"Шахтер", "Ливерпуль" –"Вильярреал"

Сегодня в швейцарском городе Ньоне прошла жеребьевка полуфинала Лиги Европы, в которой приняли участие две испанские команды. В результате жеребьевки "Севилья" сыграет с украинским "Шахтером", а "Вильярреал" встретится с "Ливерпулем".

Первые матчи между командами пройдут 28 апреля, а ответные - 5 мая. Действующий чемпион "Севилья" сыграет первый матч на выезде, а второй - на "Санчес Писхуан". "Вильярреал", в свою очередь, ответную игру проведет на "Энфилде".

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Базеле (Швейцарии) на стадионе "Санкт-Якоб Парк".