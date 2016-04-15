Полуфинал ЛЧ: «Реал» – «Манчестер Сити», «Атлетико» – «Бавария»

В швейцарском городе Ньоне завершилась жеребьевка полуфинала Лиги Чемпионов, в которой испанским командам удалось избежать столкновения друг с другом. «Реал Мадрид» поборется за выход в финал с «Манчестер Сити», а «Атлетико» – с «Баварией».

Первый матчи пройдут 26 и 27 апреля, а ответные игры – 3 и 4 мая. «Реал» сыграет первую игру на выезде, а ответную на «Бернабеу», в то время, как «Атлетико» начнет борьбу дома, а завершит на «Альянц Арене».

Напомним, что финал Лиги Чемпионов пройдет 28 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро».