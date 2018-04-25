Полиция изъяла у каталонских болельщиков желтые футболки

На финальном матче Кубка Испании по футболу между ФК «Барселона» и ФК «Севилья» полиция конфисковала жёлтые футболки, рюкзаки, комбинезоны и плакаты с сепаратистскими лозунгами.

Символику обнаружили при проверке у входа на стадион Wanda Metropolitano у некоторых групп болельщиков, которые также выкрикивали сепаратистские призывы.

Как сообщили в полиции, правоохранителям было заранее известно об этих группах. Ранее Национальная ассамблея Каталонии и Òmnium Cultural призвали болельщиков приходить на финал Кубка в экипировке с каталонской символикой или в жёлтых футболках, чтобы выразить протест против «репрессий правительства, суда, правоохранительных органов и СМИ».

В полиции утверждают, что действия сотрудников отвечали обычным требованиям для подобных мероприятий и каких-либо особых инструкций для этого случая не было. Законодательством установлен прямой запрет на использование политической символики на спортивных мероприятиях.