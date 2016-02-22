Пике высказался против освистывания гимна Испании

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике заверил, что ни в коем случае не поддерживает освистывание гимна Испании и считает себя как каталонцем, так и испанцем.

«Я считаю, что если освистывают гимн, значит, что-то за этим стоит. Люди хотят выразить свое мнение, и я понимаю это желание. Но я не выступал в поддержку освистывания и, честно говоря, считаю, что такое не должно происходить. Во время Супер Боул или матчей НБА я вижу уважение по отношению к национальному гимну, и так должно быть всегда», – сообщил Пике в интервью El Mundo PAPEL.

Что касается освистывания самого Пике, то игрок считает, что тут дело не в политике, а в противостоянии «Барселона» – «Реал Мадрид». Пике нравится высказывать свои мысли вслух, а не отделываться стандартными фразами футболистов, однако иногда его слова приводят к непредсказуемым последствиям.

«Если бы я знал, каких масштабов достигнут мои слова про Кевина Рольдана, что это затронет сборную, то промолчал бы. Каждый раз, когда Дель Боске отвечает на вопросы про меня… Я знаю, что внутри ему это неприятно. И мне это не нравится, потому что я ему невероятно благодарен за все», – признался защитник.

Пике также объяснил свою позицию по поводу независимости Каталонии, отметив, что в его семье много различных национальностей: «Я испанец, моя жена наполовину ливанка, наполовину колумбийка, а мои дети – каталонцы, испанцы, ливанцы и колумбийцы. Мы живем в таком глобализированном мире, что выбирать себе одно место или другое – потеря времени».