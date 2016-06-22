Пике утверждает, что не показывал средний палец во время гимна Испании

Во время исполнения гимна Испании перед матчем сборной Хорватии (1:2) камеры ухватили момент, который потом обсуждался в социальных сетях и прессе во время всей игры. Защитник команды Жерар Пике якобы показал средний палец, однако, как утверждает сам игрок, он всего лишь хотел похрустеть суставами пальцев.

«Я люблю хрустеть суставами во время гимна. Давайте прекратим искать скандалы там, где их нет, и попытаемся все вместе выиграть Чемпионат Европы», – написал Пике в твиттере сразу же после матча.

Чуть позже в разговоре с прессой он добавил, что такие разговоры кажутся ему глупыми: «Если я здесь, значит, я горжусь этой командой и этой семьей…Подобные пересуды ни к чему не приведут».