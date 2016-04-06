Пике: Роналду – лучший среди людей, а Месси - во Вселенной

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заверил в очередной раз, что считает Месси лучшим футболистом в мире, а также игроком из другой Вселенной. Это делает Криштиану, по словам Пике, «лучшим футболистом из людей».

«Криштиану Роналду совсем другой игрок, они с Месси отличаются друг от друга. Он высокий, сильный, действительно полноценный футболист, он может делать все. Он может забивать головой, с пенальти, со штрафного, при выходе один на один. Но для меня Месси игрок из другой Вселенной, а Криштиану – лучший футболист из людей», – отметил Пике в разговоре с BT Sport.

Защитник также добавил, что считает обоих игроков «невероятными»: «Речь идет о двух лучших игроках не только в мире, но и в истории». Однако если нужно выбрать одного из них, то Пике без сомнений делает ставку на Месси, которого считает невероятно талантливым игроком, у которого невозможно отобрать мяч.