Пике оштрафовали на 48 тысяч евро за вождение без прав

Испанский суд обязал игрока ФК «Барселона» Жерара Пике выплатить штраф в размере 48 тысяч евро за вождение без прав.

В августе 2018 года муниципальная полиция Барселоны остановила Пике в рамках обычной проверки документов, в ходе которой случайно выяснилось, что у футболиста не осталось водительских баллов, что автоматически лишало его права находиться за рулём.

По закону, если водитель израсходовал все баллы, действие его водительского удостоверения приостанавливается на полгода, а ему нужно заново пройти курс по правилам дорожного движения. Пике восстановил права в июне, но не прошёл водительский курс, в связи с чем его права по-прежнему были недействительны на тот момент, когда его остановила полиция.

31-летний защитник «Барселоны» согласился с приговором и вышел из здания суда с улыбкой, но не стал давать комментариев собравшимся журналистам.

До этого в 2015 году спортсмену выписали штраф на 10,5 тысяч евро за оскорбление агентов полиции, которые хотели оштрафовать его за парковку в неположенном месте.