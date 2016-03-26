Пике и Касильяс провели онлайн-сессию в Pericope

Игроки сборной Испании Жерар Пике и Икер Касильяс провели вчера онлайн-сессию в приложении Periscope, которое позволяет делиться происходящим в прямом эфире и получать вопросы. Касильяс ответил на вопросы болельщиков, а Пике поделился несколькими забавными историями про капитана сборной.

Изначально защитник "Барселоны" хотел провести сессию Periscope с Серхио Рамосом, однако игрок покинул расположение сборной из-за болей в спине. Тогда Пике наметил следующую жертву - капитана команды Икера Касильяса, который сначала избегал камеры, но в итоге сдался.

Во время прямого эфира Касильяс ответил на несколько вопросов болельщиков, признавшись, что его лучшим воспоминанием в "Реале" остается Десима, а Бартра – игрок "Барсы", который ему нравится больше всего.

Пике сообщил, что также переживал во время финала Лиги Чемпионов между "Атлетико" и "Реалом", поскольку желал победы "Атлетико". После гола Рамоса на 93-й минуте Пике разбил свой телевизор от разочарования.

Защитник "Барсы" также хотел поспорить с Касильясом на 100 евро, утверждая, что Икер в итоге заведёт аккаунт в Periscope. После чего Пике рассказал забавную историю, когда Касильяс остановится на трассе не из-за проблем с машиной, а потому что искал между сидениями завалившийся туда один евро.