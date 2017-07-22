Первое Класико Ла Лиги пройдет 20 декабря

В пятницу вечером в Мадриде прошла жеребьевка календаря Чемпионата Испании на сезон 2017/18. Согласно новому календарю, «Реал Мадрид» и «Барселона» встретятся впервые 20 декабря в рамках 17 тура на «Сантьяго Бернабеу» – всего четыре дня спустя после финала Клубного чемпионата мира, в котором, скорее всего, примет участие «Реал».

Первое Класико Ла Лиги станет уже третьим в сезоне после Суперкубка Испании между этими командами, которые встретятся 12 и 15 августа. Близость финала Клубного чемпионата мира к Класико может привести к переносу встречи, чтобы подопечные Зидана имели возможность подготовиться к одному из главных матчей сезона. Ответное Класико в Чемпионате Испании назначено на 6 мая в рамках 36 тура.

«Атлетико» встретится с «Реалом» 19 ноября на «Ванда Метрополитано», а 8 апреля – на «Сантьяго Бернабеу». С «Барселоной» подопечные Диего Симеоне сыграют 15 октября в Мадриде и 4 марта в Барселоне. «Барселона» и «Эспаньол» встретятся в рамках каталонского дерби в 3 и 22 турах, а с «Жироной» – в 6 и 25 турах.

«Реал Мадрид» дебютирует в новом сезоне против «Депортиво» на «Риасоре», «Барселона» сыграет с «Бетисом» в первом туре, а «Атлетико» – с «Жироной» на выезде. Несмотря на то, что «Атлетико» должен был сыграть с «Жироной» в Мадриде, матч в итоге пройдет на выезде из-за строительных работ на новом стадионе «Ванда Метрополитано», который будет готов в ближайшее время.