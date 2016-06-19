"Осасуна" вернулась в Примеру

В эту субботу "Осасуна" обеспечила себе возвращение в Чемпионат Испании, благодаря минимальной победе над "Жироной" (0:1) в ответном матче финала плей-офф. Таким образом, "Осасуна" возвращается в Примеру всего два года спустя после вылета.

Именно гол в последнем туре на последней минуте помог "Осасуне" пробраться в плей-офф, а теперь "Осасуна" оставила позади "Настик" и "Жирону", которые завершили сезон на вершине турнирной таблицы. "Осасуна" сделала за этот год огромный скачок: еще в конце прошлого сезона команда была на грани вылета в Сегунду Б, а сегодня она уже полноправный участник Примеры.

В матче против настроенной на победу "Жироны" "Осасуне" удалось воспользоваться чуть ли не своим единственным моментом, чтобы забить победный гол. Несмотря на постоянные атаки каталонцев, "Осасуна" уверенно играла в защите и не давала сопернику возможности разыграться, прекрасно осознавая, что на кону стоит долгожданный выход в Примеру.