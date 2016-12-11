Новый стадион «Атлетико» будет называться «Ванда Метрополитано»

Олимпийский стадион Мадрида, который в народе известен как «Ла-Пейнета», в следующем сезоне станет местом домашних матчей мадридского «Атлетико» и получит новое название – «Ванда Метрополитано».

Представитель «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Мартин подписал соглашение с китайским конгломератом Wanda Group, которому и продал права на название нового стадиона. Напомним, что с января 2015 года компания Wanda Group является владельцем 20% акции мадридского клуба.

Китайцы заплатят 100 миллионов евро «Атлетико» в течение 10 лет, и эта сумма может увеличиться в случае успешных выступлений команды. Таким образом, новый стадион «Ванда Метрополитано», вмещающий 67 тысяч зрителей, заменит исторический «Висенте Кальдерон», который был открыт в 1966 году.