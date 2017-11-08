На ЧМ-2018 в России Испания выступит в «республиканских» футболках

Национальная сборная Испании представила 6 ноября форму для чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Как сообщает 20 minutos, рисунок на новой форме марки Adidas напоминает дизайн, который использовался на чемпионате 1994 года в США. Игроки сборной предстанут в футболках с графическим узором из ромбов красного, жёлтого и синего цвета, которые, по задумке производителя, должны символизировать скорость, энергию и особый испанский стиль в футболе. Кроме того, футболки украшены тремя жёлтыми полосками на плече.

Сочетание цветов орнамента вызвало общественный резонанс из-за сходства с цветами флага республиканского периода. Тёмный оттенок синего на футболках игроков близок к фиолетовому, использовавшемуся на флаге.

Новый дизайн экипировки также предполагает низ синего цвета и чёрные гетры.

В обновлённой форме сборная впервые предстанет во время дружеского матча с Коста-Рикой, который пройдёт 11 ноября в Малаге.