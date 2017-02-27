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          Новости Испании » Новости » Спорт » Месси спас «Барселону» на «Кальдероне»

          Месси спас «Барселону» на «Кальдероне»

          11:41 27.02.2017

          Поздний гол Лео Месси на 87-й минуте спас «Барселону» от потери очков на «Висенте Кальдерон» в матче 24-го тура Чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2). Однако победа «Мадрида» против «Вильярреала» (2:3) позволила «Барсе» продержаться на первом месте всего несколько часов.

          Аргентинец в очередной раз продемонстрировал, что ему не нужна отличная игра команды, чтобы забивать и выигрывать матчи для «Барселоны». В первые минуты встречи каталонцы почувствовали прессинг «Атлетико», который начал атаки по флангам и быстро доходил до штрафной соперника. 

          Центр поля и нападающие «Барсы» почти не получали мяча, чтобы иметь возможность организовать атаку, а «Атлетико» продемонстрировал отличную подготовку к встрече и прекрасный настрой против такого серьезного соперника. 

          Поначалу единственное, что делала «Барселона», это пыталась остановить прессинг «Атлетико» фолами, а главными игроками со стороны каталонцев в первом тайме были центральные защитники Пике и Умтити, которые держали «Барсу» на плаву. 

          После перерыва «Барселона» начала играть более активно, что почти сразу вылилось в гол Рафиньи на 63-й минуте матча. Однако «Атлетико» не сдавался и продолжал настаивать, и всего через семь минут сумел сравнять счет благодаря голу Година головой. Итоговую точку в игре поставил Лео Месси, забивший победный гол с паса Луиса Суареса за три минуты до конца встречи. 

          «Атлетико» – «Барселона» 1:2 

          Голы: 0:1 – 64' Рафинья, 1:1 – 70' Годин, 1:2 – 86' Месси.

          «Атлетико»:  Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Торрес, 68'), Гамейро (Корреа, 72'), Гризманн.

          «Барселона»: тер Стеген, Пике, Умтити, Матье (Динь, 77'), Бускетс, Серджи Роберто (Андре Гомеш, 85'), Иньеста (Ракитич, 71'), Месси, Рафинья, Суарес, Неймар.

          Темы: Спорт  Месси

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