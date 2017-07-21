Новый полузащитник «Реала» Дани Себальос представлен на «Сантьяго Бернабеу»

Новый полузащитник «Мадрида» Дани Себальос был представлен на «Сантьяго Бернабеу» в четверг вечером. После презентации в почетной ложе футболист впервые надел форму «Реала», чтобы поздороваться с болельщиками, после чего дал пресс-конференцию.

«У меня не было сомнений, я там, где и хочу быть. Президент связался со мной, после чего я перестал слушать другие предложения. Я хотел играть только в «Мадриде» и я знаю, какая здесь конкуренция. Я буду работать на каждой тренировке и в каждом матче, чтобы найти свое место на поле», – сообщил Себальос во время презентации.

Игрок признался, что отлично справился с давлением от количества предложений и всегда знал, что хочет играть только в «Реале» – лучшем, по его мнению, клубе мира. «Для меня гордость носить эту футболку, быть частью этой семьи и этого великого клуба. У нас отличные игроки в команде, и я хочу учиться у лучших и однажды стать, как Модрич или Кроос», – добавил он.