Новый «лук» Криштиану Роналду удивил поклонников

Португальский футболист Криштиану Роналду предстал перед подписчиками в Инстаграме в новом образе. На фотографии, опубликованной в социальной сети, он выглядит более брутальным, чем поклонники привыкли его видеть.

Седьмой номер «Реал Мадрида» на снимке одет во всё чёрное, а его образ дополнен солнечными очками, серебряными часами и украшениями: серьгами, цепью и перстнем.

Футболист никак не пояснил изменения в своём стиле, разместив под фото лишь эмотикон в виде карточной масти пики.

Пользователи социальной сети не обошли вниманием необычный «лук», и стали выдвигать самые разные версии. Среди 34 тысячи комментариев под публикацией, были предположения об образе мафиози, гангстера, нинзя, рэпера, героя «Матрицы» и даже Брюса Ли.