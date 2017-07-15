Нелсон Семеду перешел в «Барселону» за 30 миллионов евро

В пятницу вечером «Барселона» подтвердила трансфер португальского защитника Нелсона Семеду из «Бенфики» в каталонский клуб. Футболист подпишет пятилетний контрак, а «Бенфика» получит за продажу примерно 30 миллионов евро, как сообщают испанские СМИ.

Кроме того, «Бенфика» получит по 5 миллионов за каждые 50 сыгранных матчей 23-летнего бразильца в составе «Барселоны» на протяжении первого контракта и первого продления. Сам игрок, чья презентация прошла в пятницу на «Камп Ноу», заверил, что готов бороться за место в составе со своими конкурентами Серджи Роберто и Алешем Видалем.

«Я бы хотел поблагодарил «Барселону» за предоставленную возможность и за доверие. Для меня огромная честь носить эту футболку, и я выложусь по максимуму за этот клуб. Мне понравилось то, что я увидел в «Барсе» – это команда огромных масштабов. Надеюсь, предстоящие сезоны будут позитивными как для меня, так и для «Барселоны», – сообщил Семеду во время своей презентации.