Неймар пять раз просил вернуться в «Барселону»

Перед Рождеством представитель каталонского клуба Андре Кури встретился с Неймаром, чтобы обсудить возможность возвращения бразильца. По информации El Mundo, форвард по меньшей мере пять раз связывался с руководством «Барселоны» по этому вопросу. Газета сообщает, что отец футболиста лично звонил президенту клуба Жозепу Мария Бартомеу и другим членам совета директоров, заверяя, что переход Неймара в «ПСЖ» был ошибкой и он сожалеет об этом.

El Mundo также сообщает, что каталонский клуб выдвинул обязательные требования для продолжения переговоров с Неймаром: бразилец должен отозвать иск на несколько миллионов евро, который он подал перед уходом из команды.