Неймар пропустит несколько тренировок из-за перенапряжения мышц

Во время субботнего матча против мадридского «Реала» нападающий «Барселоны» Неймар почувствовал дискомфорт и был заменен на 87-й минуте. Однако дополнительное медицинское обследование не выявило никакой серьезной травмы.

Как сообщает официальный сайт «Барселоны», Неймар вынужден пропустить несколько дней тренировок из-за перенапряжения мышц в паховой области. На этой неделе игрок пройдет восстановительный курс с физиотерапевтами, после чего вернется к работе с группой.

Однако эта проблема не повлияет на участие игрока в матчах: Неймар пропустит встречу с менхенгладбахской «Боруссией» в Лиге Чемпионов и с «Осасуной» в Ла Лиги по причине дисквалификации.