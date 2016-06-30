Неймар продлит контракт с «Барселоной» на пять сезонов

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу сообщил сегодня о продлении контракта бразильского нападающего Неймара, о котором будет объявлено в ближайшие дни. Бартомеу также отметил, что новый контракт будет составлен очень внимательно, чтобы избежать проблем с налоговой.

«Неймар не хочет уходить из «Барселоны», он хочет остаться, и того же хочет сама «Барса». В ближайшие дни мы сообщим о продлении контракта Неймара на пять сезонов. Неймар много раз говорил нам, что он не хочет уходить, а хочет остаться», – заявил Бартомеу во время пресс-конференции, на которой подводил итоги сезона.

«Адвокаты клуба и адвокаты Неймара договариваются о последних деталях продления контракта. Учитывая сложившуюся обстановку, адвокаты внимательно относятся к контракту, чтобы избежать проблем с налоговой», – добавил он.

Напомним, что «Барселона» и налоговая Испании пришли к соглашению по делу Неймара, по которому каталонский клуб выплатил в казну 5,5 миллиона евро в качестве штрафа. «Барселона как юридическое лицо взяла всю вину на себя, и, как утверждает Бартомеу, это решение было единственно верным.