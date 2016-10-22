Неймар продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Нападающий «Барселоны» Неймар продлил в пятницу свое соглашение с каталонским клубом до 30 июня 2021 года. Условия контракта были обговорены еще до летних Олимпийский игр, однако подписание прошло только 21 октября.

Новый контракт включает три различные суммы отступных: 200 миллионов евро в первый год, 222 миллионов евро во второй год и 250 миллионов в каждый из оставшихся трех.

Напомним, что бразильский нападающий перешел в «Барселону» летом 2013 года. С момента прихода Неймар провел 150 матчей и забил 78 голов, а также выиграл в составе каталонской команды 2 Ла Лиги, 2 Кубка Короля, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, 2 Суперкубка Испании и Клубный чемпионат мира.