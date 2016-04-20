Неймар поругался с Жорди Альбой во время матча с «Валенсией»

Поражение «Барселоны» в воскресном матче против «Валенсии» (1:2) продолжают обсуждать в испанской прессе. На этот раз камеры Movistar+ захватили напряженный момент между нападающим «Барсы» Неймаром и защитником Жорди Альбой.

Неймар разозлился на Альбу, который не передал ему мяч в одной из атак: «Иди в *опу! Что? Что? Какие-то проблемы?» Что на это ответил Альба, неизвестно. На записи только видно, что защитник указывал пальцем Неймара и что-то ему отвечал.

Несмотря на то, что инцидент не получил развития, данный момент показывает нервозность команды на последнем этапе сезона. Напомним, что «Барселона» проиграла три матча Ла Лиги подряд, а также вылетела из Лиги Чемпионов на стадии четвертьфинала.