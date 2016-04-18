Надаль стал чемпионом Мастерс-1000 в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл в финале турнира Мастерс-1000 в Монте-Карло француза Гаэля Монфиса со счетом 7:5, 5:7, 6:0. Эта победа стала 28-й для Надаля в турнирах такого уровня, что позволяет ему сравняться по этому показателю с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Кроме того, Надаль завоевал девятый кубок Монте-Карло и впервые с 2014 года победил в турнире категории Мастерс. В конце сложного первого сета Монфис совершил двойную ошибку, которая привела к победе испанца со счетом 7:5. Второй сет француз уже не уступил и впервые добился победы против Надаля на грунте.

Несмотря на зрелищную борьбу, третий сет стал монологом Надаля, который не отдал французу ни одного гейма. За 2 часа и 47 минут пятая ракетка мира Рафаэль Надаль записал на свой счет один эйс, восемь брейков, а также четыре ошибки на подаче. Его соперник, 16-я ракетка мира Гаэль Монфис, сделал четыре эйса, семь двойных ошибок и пять раз взял подачу соперника. В личных противостояниях испанец ведет 12:2.