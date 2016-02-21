Надаль проиграл в полуфинале теннисного турнира в Рио-де-Жайнеро

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в полуфинале турнира в Рио-де-Жайнеро в матче против уругвайца Пабло Куэваса. Матч, который длился 3 часа и 28 минут, завершился со счетом 7:6(6), 6:7(3), 4:6.

Физическая форма и терпение сыграли решающую роль для уругвайца, который впервые обыграл бывшую первую ракетку мира и одного из четырех лучших теннисистов в мире. Однако в личных встречах Надаль по-прежнему ведет со счетом 2:1.

Рафаэль, который является пятой ракеткой мира, записал на свой счет три эйса, два брейка и два раза ошибся на подаче. Куэвас, в свою очередь, сделал 11 эйсов, три брейка, четыре двойные ошибки и четырнадцать раз подал навылет.