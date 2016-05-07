Надаль проиграл Маррею в полуфинале Mutua Madrid Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вылетел из турнира Мастерс-1000 в Мадриде, проиграв в полуфинале второй ракетке мира Энди Маррею. Игра, которая длилась 2 часа и 11 минут, завершилась победой британца в двух сетах (7:5, 6:4).

Матч между одними из лучших теннисистов мира выдался напряженным, однако Надаль выступил ниже своего уровня, особенно учитывая, что игра проходила на грунте. Во многих моментах Маррей был близок к тому, чтобы сорваться и начать терять очки, однако Надаль не сумел воспользоваться преимуществом в эти моменты.

Пятая ракетка мира Надаль записал на свой счет одну подачу навылет, а его соперник, Энди Маррей, сделал восемь эйсов и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта. В личных встречах испанец по-прежнему лидирует с большим отрывом – 8:17.