Надаль принимал запрещенные вещества с разрешения WADA

Согласно официальным документам, Рафаэль Надаль два раза принимал запрещенные вещества для лечения различных травм. В сентябре 2009 года теннисист запросил разрешение на единоразовое использование бетаматазона, а в июле 2012 года Надалю вводили внутримышечно кортиколиберин один раз каждые три дня.

«Когда спортсмен запрашивает разрешение на употребление какого-то препарата в медицинских целях, и ему разрешают, он не делает ничего незаконного. Я несколько раз просил разрешения, и мне его давали, но это было при причине здоровья, а не что-то незаконное. Я верю в наше антидопинговое агентство, я уверен, что мои соперники чисты в это плане, как и я сам», – прокомментировал Надаль после публикации личных документов.

«Было бы намного лучше, если бы само агентство публиковало результаты допинг-тестов, потому что люди хотят верить, что все успехи и победы – следствие допинга, а не работы. Я никогда не принимал ничего, что бы улучшило мою игру, а все препараты были предписаны врачами для лечения колена», – объяснил испанский теннисист.