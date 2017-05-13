Надаль обыграл Джоковича в полуфинале в Мадриде

В это воскресенье испанский теннисист Рафаэль Надаль поборется за четвёртый Мастерс-1000 сезона, который проходит в Мадриде. В полуфинале турнира Надаль обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича за два сета 6:2, 6:4.

Несмотря на то, что Джокович не играл в четвертьфинале из-за травмы Нишикори, а против Фелисиано Лопес не испытал никаких проблем, обновлённый Надаль наконец смог одержать победу над одним из лучших теннисистов планеты.

В матче, который длился 1 час и 38 минут 30-летний Надаль сделал четыре брейка, одну двойную ошибку и две подачи навылет. Джокович, в свою очередь, сделал четыре эйса, две ошибки при подаче и записал на свой счёт один брейк-пойнт.

В финале турнира Madrid Mutua Open Рафаэль Надаль сыграет или с австрийцем Домиником Тимом или с уругвайцем Пабло Куэвасом.