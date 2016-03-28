На новом стадионе “Камп-Ноу” появятся магазины и кафе

Японская компания Nikken Sekkei, победитель конкурса по реформированию домашниего стадиона «Барселоны» Камп-Ноу, уже представила проект. Он предусматривает большое количество кафе и ресторанов, а также массу мест для торговых точек с самым разнообразным предложением. После этой перестройки стадион станет в полной мере коммерческим объектом. Запросы в крупные компании, которые могли бы занять торговые площади, уже сделаны.

21 апреля руководство футбольного клуба «Барселона» соберет инвесторов, чтобы предоставить им информацию из первых рук о том, какие планы по изменению на стадионе у них есть, и предложить присоединиться к проекту. Это не первый случай, когда спортивный объект получает дополнительную прибыль от своих площадей. Стадион команды Эспаньол в Корнелье тоже планируют слегка перестроить, чтобы сдавать свободные пространства под офисы и гостиницу.

Клубы «Севилья» и «Леванте» также способствовали строительству торговых центров на своей территории. А у ФК «Реал Мадрид» есть торговый центр Esquina del Bernabeu, который находится в здании бывшего стадиона, и который может быть превращен в пятизвездочный отель. В спортивном комплексе Эль-Малинон есть даже супермаркет, а в La Rosaleda находится медицинский центр.

В ходе конкурса на реконструкцию Камп Ноу Nikken Sekkei поддержали Хуан Пабло Митханс, сын архитектора стадиона Франсеска Митханса, который счел, что японский проект идеально сохранит дух сооружения, созданного его отцом. А также заместитель мэра по вопросам градостроительства Джанет Санс и ее заместитель Аврора Лопес.

Пространства стадиона не будут серьезно перестраиваться, к тому же это здание имеет разрешение на розничную торговлю, которое до этого использовалось только для продажи фирменной продукции клуба и бренда Nike.