На "Камп Ноу" открыли мемориал Йохана Кройфа

Руководство "Барселоны" во главе с Жозепом Бартомеу открыло в субботу на "Камп Ноу" мемориальное место в честь Йохана Кройфа – легендарного игрока и тренера, который проиграл борьбу с раком лёгких в этот четверг.

В 10:00 руководство "Барселоны" выдержало минуту молчания перед огромной фотографией Кройфа на "Камп Ноу". После этого слово взял президент клуба: "Для всех куле эти дни стали невероятно грустными, и с согласия семьи мы открыли на "Камп Ноу" мемориальное место до вторника".

Несмотря на боль от утраты, Бартомеу отметил, что легендарный футболист оставил после себя невероятное наследство, которое в “Барсе” постараются сохранить. "Успехи "Барселоны" не случились бы, если бы он не был нашим тренером. На этом мемориале любой человек может попрощаться с Йоханом", – добавил он.

На мемориале уже побывали президент Женералитата Карлес Пуигдемонт, бывший президент "Барсы" Жоан Лапорта, игроки различных клубов, а также представители "Реала", "Валенсии" и других клубов.